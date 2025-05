Cade nella strada trappola Citati Comune e Ferrovie

Il 24 agosto 2022, Alessia De Gennaro ha vissuto un tragico incidente sulla strada del suo comune, quando un’improvvisa trappola del manto stradale, posizionata vicino alle ferrovie, ha causato il suo sbandamento. Quel giorno, il sogno del suo bar si è spezzato, vittima delle insidiose crepe dell’asfalto e di un tragico destino che si è consumato in un attimo.

Uno sbandamento improvviso, e ciò che Alessia De Gennaro aveva costruito con sacrificio, riuscendo nel sogno di aprire il suo bar, si è frantumato nelle crespe insidiose dell'asfalto. Era il 24 agosto del 2022, e quel giorno "uscendo dal bar – racconta – per tornare a casa ho deciso, malauguratamente, di cambiare strada". E con la bicicletta ha imboccato la via Burlamacchi, in direzione Darsena; strada che tra la Croce Verde e il Dopo Lavoro Ferroviario era segnata da crepe intorno ai vecchi binari, morti ormai da un pezzo ma ancora presenti sulla carreggiata, della ferrovia: è proprio in quel punto che la donna – com'è capitato ad altri ciclisti prima e dopo di lei – racconta di aver perso il controllo della bici.

