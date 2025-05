Bruttissima caduta per Giulio Ciccone al Giro d' Italia rischio ritiro?

Una brutta caduta ha coinvolto Giulio Ciccone nell'ultima tappa del Giro d'Italia, mettendo a rischio la sua partecipazione. Il corridore teatino della Lidl-Trek è stato coinvolto in una caduta di gruppo a circa 22,5 km dal traguardo, sulle strade bagnate di Nova Gorica, complicando la sua corsa e il suo futuro in questa edizione.

