Brutte notizie per i fan degli Avengers i nuovi film non arriveranno quando previsto

Brutte notizie per i fan degli Avengers: i nuovi film, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, sono stati rinviati. Doomsday esce ora il 18 dicembre 2026, mentre Secret Wars arriverà il 17 dicembre 2027. La notizia, annunciata ufficialmente, delude gli appassionati in attesa di nuove avventure Marvel.

Triste notizia per i fan Marvel! Gli attesi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sono stati rinviati. Doomsday, inizialmente previsto il 1 Maggio 2026, è stato posticipato il 18 Dicembre 2026. Mentre Secret Wars è stato posticipato dal 7 Maggio 2027 al 17 Dicembre 2027. Ad annunciarlo è stata proprio la Disney poichè, secondo quanto riportato da Variety, sta riorganizzando totalmente il suo programma cinematografico. Difatti alcuni film Marvel senza titolo, previsti per il 2026 ma non ancora annunciati, sono stati cancellati o sostituiti da film Disney. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Brutte notizie per i fan degli Avengers, i nuovi film non arriveranno quando previsto

