Bruno Sette trovato morto davanti a casa con ferite alla testa Indagato per omicidio il figlio | Decesso causato da una caduta durante una lite

Bruno Sette, 76enne di Porto Viro, è stato trovato morto davanti casa sua il 23 maggio, con ferite alla testa. Indagato per omicidio il figlio, sospettato di aver causato la morte durante una lite, che potrebbe essere stata originata da una caduta. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

PORTO VIRO (ROVIGO) - C'è un indagato per la morte di Bruno Sette, il 76enne di Porto Viro trovato cadavere la mattina del 23 maggio davanti alla sua abitazione di via Turati nella. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bruno Sette trovato morto davanti a casa con ferite alla testa. Indagato per omicidio il figlio: «Decesso causato da una caduta durante una lite»

Scopri altri approfondimenti

Bruno Sette massacrato a colpi di badile e trovato morto davanti a casa: interrogati due dei figli

A Donada, frazione di Porto Viro, il 23 maggio è stato rinvenuto il corpo di Bruno Sette, 70 anni, brutalmente ucciso con colpi di badile davanti a casa.

Bruno Sette trovato morto nel cortile di casa, si indaga per omicidio: «Ucciso a colpi di badile». Interrogato uno dei figli

Bruno Sete, 70enne, è stato trovato morto nel cortile di casa a Porto Viro. Ucciso probabilmente a colpi di badile, le indagini sono in corso per omicidio, con uno dei figli interrogato.

Giallo a Porto Viro: il 70enne Bruno Sette trovato morto in strada, si fa largo un’ipotesi

Una tranquilla mattina a Porto Viro è stata sconvolta dal ritrovamento del corpo di Bruno Sette, 70 anni, trovato morto in strada.

BRUNO TROVATO MORTO IN UNA POZZA DI SANGUE: NON SI ESLCUDE L'OMICIDIO | 23/05/2025

Video BRUNO TROVATO MORTO IN UNA POZZA DI SANGUE: NON SI ESLCUDE L'OMICIDIO | 23/05/2025 Video BRUNO TROVATO MORTO IN UNA POZZA DI SANGUE: NON SI ESLCUDE L'OMICIDIO | 23/05/2025

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bruno Sette trovato morto nel cortile di casa, si indaga per omicidio: «Ucciso a colpi di badile». Interrogato; Bruno Sette morto a Porto Viro, si ipotizza omicidio: Gettato in strada per simulare investimento; Omicidio Bruno Sette a Porto Viro, ferite sospette alla testa: viveva coi tre figli, interrogato uno di loro; Bruno Sette trovato morto in strada: il 70enne aveva ferite alla testa, nel cortile di casa trovate macchie di. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bruno Sette trovato morto in strada: il 70enne aveva ferite alla testa, nel cortile di casa trovate macchie di sangue. Interrogato un figlio

Scrive msn.com: PORTO VIRO (ROVIGO) - Risveglio choc in città. Questa mattina, verso le 7, è stato trovato il corpo in strada, in via Turati, di un autotrasportatore in pensione 70enne, ...

Bruno Sette massacrato a colpi di badile e trovato morto davanti a casa: interrogati due dei figli

Come scrive ilgazzettino.it: PORTO VIRO (ROVIGO) - C’è un vialetto a Donada, frazione di Porto Viro, dove ieri mattina (23 maggio) il tempo si è fermato. Là giaceva Bruno Sette, settant'anni, ...

Trovato morto per strada: “Ucciso a colpi di badile”. Interrogato il figlio: come è morto Bruno.

Segnala nordest24.it: PORTO VIRO (ROVIGO) – Il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 70 anni, Bruno Sette, lungo una strada del comune rodigino, apre uno scenario inquietante su cui stanno indagando i carabinieri ...