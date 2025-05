brucia la plastica fumo e panico scatta l allarme

Bruciare plastica e oggetti su un balcone ha scatenato fumo e panico nel complesso popolare lungo il Naviglio, con allarme e mobilitazione di vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. L'intervento ha subito arginato il rischio di incendio, ma l'episodio ha resaltato i pericoli del gesto, causando preoccupazione tra i residenti e richiedendo misure di sicurezza straordinarie.

Brucia plastica e oggetti su un braciere sul balcone di casa, fumo, rischio incendio, allarme e mobilitazione nel complesso popolare lungo il naviglio. Sul posto sono arrivati in forze i vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Subito arginata la minaccia di incendio, l’appartamento, saturo di fumo, è stato messo in sicurezza e dichiarato inagibile. L’uomo, un condomino di origine magrebina, è stato prelevato e accompagnato in ospedale a Melegnano per controlli. È accaduto ieri mattina a Gorgonzola in via Lazzaretto, il lungo viale che costeggia il Naviglio Martesana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it