Bomba al Teca Bar due condanne ma restano ignoti esecutori e mandanti

Nessun colpevole è stato condannato per l'esplosione della bomba al "Teca Bar" di Nocera Inferiore, avvenuta nel 2021. Nonostante due condanne emesse, gli esecutori e i mandanti restano ignoti. L'indagine, condotta dalla Dda di Salerno, ha portato a un processo per quattro persone, ma il mistero sulla natura e i responsabili dell'attentato continua a pesare sulla città.

Nessun colpevole per l'esplosione di una bomba al "Teca bar" di Nocera Inferiore. L'ordigno, fatto deflagrare all'interno di un distributore automatico a ottobre del 2021, fu oggetto di un'inchiesta della Dda Antimafia di Salerno, che ottenne il processo per quattro persone. Ieri pomeriggio, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Bomba al "Teca Bar", due condanne ma restano ignoti esecutori e mandanti

Leggi anche questi approfondimenti

Nocera Inferiore, bomba esplosa al Teca: due condanne

In Nocera Inferiore, un'esplosione al Teca Bar ha portato a pesanti condanne: Michele Cuomo e Domenico Rese sono stati condannati rispettivamente a 4 e 2 anni di carcere, con aggravanti legate al metodo mafioso.

A Pane e Pomodoro un food truck con bar e caffetteria: aggiudicata concessione per due anni

Il Comune di Bari ha ufficialmente approvato la concessione per il food truck "A Pane e Pomodoro", che offrirà un'accogliente esperienza di ristorazione e caffetteria sulla rinomata spiaggia.

Continua la "strage" di bar: due colpi in Ponterosso, terza volta per bar Borsa nel mirino dei ladri

Continua la scia di furti nei bar della città: due colpi recenti in Ponterosso e, per la terza volta, il bar Borsa nel mirino dei ladri.

Bomba carta al Teca Bar Nocera

Video Bomba carta al Teca Bar Nocera Video Bomba carta al Teca Bar Nocera

Approfondimenti da altre fonti

Nocera Inferiore, bomba esplosa al Teca: due condanne; Nocera Inferiore, bomba contro il Teca Bar: condannati Rese e Cuomo; Nocera Inferiore bomba esplosa al Teca | due condanne. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nocera Inferiore, bomba esplosa al Teca: due condanne

Da ilmattino.it: Per l’esplosione di una bomba al Teca bar di Nocera Inferiore, il Tribunale ha condannato Michele Cuomo e Domenico Rese, ad una pena di 4 e 2 anni di reclusione, aggravata dal metodo ...

Roma, bomba carta contro il bar: esplodono anche le finestre delle abitazioni

msn.com scrive: Attentato contro il bar ... Bomba carta al Quadraro Solo 24 ore prima un’altra bomba carta aveva squarciato il silenzio della notte a Roma, stavolta al Quadraro. Intorno alle due e mezza ...