Bologna sconfitto dal Genoa 1-3 Venturino guasta la festa ai felsinei

Il Bologna viene sconfitto 3-1 dal Genoa, con Venturino protagonista che rovinava la festa felsinea. I liguri consolidano la vittoria con tre reti, mentre Orsolini prova a risollevare le sorti del team emiliano. Una partita intensa che segna una battuta d’arresto per i felsinei in questa stagione.

Bologna-Genoa 1-3 RETI: 17'pt Vitinha, 26'pt e 43'pt Venturino, 19'st Orsolini. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 5 (1'st De Silvestri 6), Casale 5.5, Lucumi 6, Lykogiannis 5.5 (31'st Calabria 6); Freuler 6 (36'st Fabbian sv), Aebischer 6 (1'st Pobega 6); Orsolini 6.5, Ferguson 5.5, Ndoye 5.5; Castro 5 (12'st Cambiaghi 5.5). In panchina: Bagnolini, Skorupski, Beukema, Dallinga, Dominguez, El Azzouzi,.

