Bologna l’annuncio di Ndoye fa tremare Italiano | anche i tifosi col fiato sospeso

L’annuncio di Dan Ndoye, attaccante del Bologna, scuote Italia: il calciatore potrebbe lasciare il club già nelle prossime settimane, facendo tremare Vincenzo Italiano e i tifosi rossoblù. Dopo una stagione positiva, culminata con l’ottavo posto in Serie A e la conquista della Coppa Italia, il futuro dell’attaccante è ora incerto. La corsa ai rumors e alle possibili traferte è aperta.

Arriva l’annuncio dell’attaccante del Bologna Dan Ndoye che fa tremare Vincenzo Italiano e i tifosi rossoblù: potrebbe andar via per un nuovo club già nelle prossime settimane Il Bologna ha terminato una splendida stagione con l’ottavo posto in classifica in Serie A e soprattutto la vittoria della Coppa Italia, che ha garantito alla squadra la partecipazione alla prossima Europa League. Erano oltre 50 anni che il club rossoblù aspettavano la vittoria di un titolo, arrivato grazie al grande lavoro di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Bologna, l’annuncio di Ndoye fa tremare Italiano: anche i tifosi col fiato sospeso

Il Bologna fa la storia: vince la Coppa Italia dopo 51 anni. Sprofondo Milan. Il gol vittoria è di Ndoye Diretta 0-1

Il Bologna scrive un nuovo capitolo della sua storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa.

PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-1: Ndoye fa il fenomeno, delusione Pulisic!

Il Milan è stato superato dal Bologna nella finale di Coppa Italia, disputata allo stadio Olimpico. Dopo un primo tempo caratterizzato da controversie e occasioni, Ndoye ha sbloccato la partita al 53esimo, portando i rossoblù alla vittoria.

Il Bologna fa la storia: vince la Coppa Italia dopo 51 anni. Decide Ndoye, sprofondo Milan. I voti: Leao stecca 5, Theo apatico 4,5

Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni grazie al gol decisivo di Ndoye.

GOAL OF THE DAY | Il Gol di Ndoye in Slow Motion | Milan-Bologna | Coppa Italia 2024/25

