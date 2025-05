Bologna-Genoa finisce 1-3 il giorno di Venturino | ed è festa per il Grifone | Foto

Bologna-Genoa si chiude con un risultato a sorpresa, celebrato come una festa per il Grifone. Patrick Vieira sperava nella decima vittoria stagionale, e il successo odierno non solo illumina il presente, ma rappresenta anche un segnale importante per il futuro, alimentando speranze e ambizioni di entrambe le squadre in un match ricco di significato.

Almanacco del 13 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

13 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Almanacco | Martedì 13 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Gemellaggio tra #NAPOLI e #GENOA: ecco il vero motivo della rottura ????