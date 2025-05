Bologna-Genoa finisce 1-3 Gol di Vitinha poi la doppietta di Venturino Orsolini accorcia la distanza | La cronaca del match

Nel match tra Bologna e Genoa, Vitinha apre le danze con un gol, seguito dalla doppietta di Venturino e dall’accorcio di Orsolini. Oltre alle emozioni in campo, Patrick Vieira propone alcune novità di formazione, tra cui la prima titolare per Venturino, giovane talento di Arenzano. La cronaca del match racconta un incontro ricco di sorprese e suspense.

Per il match del Dall'Ara, Patrick Vieira presenta un po' di novità di formazione. A centrocampo rifiata Frendrup, l'allenatore dà una chance a Onana, che a giugno potrebbe essere riscattato dal Besiktas. Prima volta da titolare per Venturino, ala classe 2005 di Arenzano

