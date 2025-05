Bologna-Genoa 1-3 Venturino show | Italiano chiude con una sconfitta

Il Bologna si congeda dal campionato con una sconfitta 1-3 contro il Genoa all'ultima partita al Dall’Ara. Nonostante la doppietta del giovane Venturino e il gol di Vitinha, gli emiliani non sono riusciti a ribaltare il risultato. La delusione finale non preclude però la partecipazione europea dei rossoblù, che già preparano la prossima stagione.

Si chiude con un ko il campionato del Bologna. Al Dall'Ara, è il Genoa a imporsi con in risultato di 1-3, grazie alla doppietta del baby Venturino e della rete di Vitinha. Inutile nella ripresa il gol di Orsolini per la squadra di Italiano, che comunque il prossimo anno giocherà in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia. Primo tempo. A senso unico il primo tempo della partita al Dall'Ara. Nonostante un avvio positivo del Bologna, i l Genoa domina a lungo e in largo chiudendo addirittura con un netto 0-3 la prima frazione.