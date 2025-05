Bologna Genoa 1-3 si conclude il campionato per Vieira e Italiano | il solito Orsolini non basta doppietta per il giovane Venturino

Il campionato di Serie A si conclude con Bologna-Genoa 1-3, risultato che segna la fine del percorso per Vieira e Italiano. Nonostante la doppietta di Orsolini, il Genoa si impone nel primo tempo grazie al talento giovane Venturino. Un finale emozionante che chiude una stagione ricca di alti e bassi per entrambe le squadre.

Bologna Genoa 1-3, si conclude il campionato per Vieira e Italiano: il resoconto della sfida di Serie A delle 18:30. È terminato il campionato per Bologna e Genoa con il match delle 18:00 che è terminato 1-3. Tris del Grifone nel primo tempo con la doppietta del classe 2006 Venturino. Poi la reazione nel secondo tempo dei felsinei che hanno accorciato le distanze con una splendida rete di Orsolini. La Juve scende in campo domani, domenica 25 maggio, contro il Venezia in una sfida decisiva per la Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bologna Genoa 1-3, si conclude il campionato per Vieira e Italiano: il solito Orsolini non basta, doppietta per il giovane Venturino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cosa fare a Bologna il 13 maggio 2025: la guida di oggi

Scoprite come vivere al meglio il 13 maggio 2025 a Bologna! Questa guida vi propone eventi imperdibili sotto le Due Torri, tra cui la presentazione del libro "L'Imam deve morire" di Enzo Amendola, che si terrà alle 18 in Salaborsa.

Juan Jesus: «Gli errori col Genoa? Anch’io sbagliai a Bologna. Non capiterà più»

Juan Jesus, difensore del Napoli, riflette sugli errori contro il Genoa e sulla sua personale esperienza a Bologna, promettendo di migliorare.

Bologna-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Italiano e Vieira

Ultima giornata di Serie A tra Bologna e Genoa al Dall'Ara, con le scelte di Italiano e Vieira in primo piano.

?? Watch Bologna vs Genoa LIVE – Serie A 2024/25 | 38th Round | Sky Live Sports #seriea #live #italy

Video ?? Watch Bologna vs Genoa LIVE – Serie A 2024/25 | 38th Round | Sky Live Sports #seriea #live #italy Video ?? Watch Bologna vs Genoa LIVE – Serie A 2024/25 | 38th Round | Sky Live Sports #seriea #live #italy

Su questo argomento da altre fonti

Il Bologna perde in casa contro il Genoa. Doppietta per Venturini

Da football-magazine.it: Bologna – Genoa Il Bologna conclude la stagione al Dall’Ara di fronte il pubblico amico con la conquista della Coppa Italia in bacheca e la passione della gente a colorare gli spalti, dall’altro lato ...

Bologna - Genoa, la cronaca minuto per minuto

informazione.it scrive: Cala il sipario, su un campionato in cui il Genoa ha recitato al meglio la sua parte. La trasferta delle 18 con il Bologna al Dall'Ara per la 38^ e ultima giornata si traduce in una passerella fra due ...

Bologna-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari

Segnala sport.sky.it: La partita Bologna-Genoa della 38^ giornata di Serie A si gioca sabato 24 maggio alle ore 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...