Bologna-Genoa 1-3 pagelle | Venturino da sogno Vitinha indiavolato

Il Genoa sorprende e batte il Bologna, rovinando la festa rossoblù con un primo tempo spettacolare e una gestione sapiente nella ripresa. La squadra di Vieira si congeda dal campionato tra applausi e rivelazioni, tra cui spicca Venturino, giovane attaccante classe 2006 al suo debutto da titolare, che si desta da vero sogno e scintilla nel cuore dei tifosi.

Il Genoa rovina la festa del Bologna con un primo tempo da stropicciarsi gli occhi e poi un'ottima gestione di gara nella ripresa. La squadra di Vieira saluta il campionato nei migliori dei modi e scopre una nuova stella: Venturino. L'attaccante classe 2006 gioca per la prima volta da titolare.

Una giornata da sogno per il Genoa nel match contro il Bologna, conclusosi 1-3. Venturino brilla con un’ottima prestazione, mentre Vitinha si conferma decisivo.

