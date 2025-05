Bologna-Genoa 1-3 il Grifone chiude in bellezza e scopre Venturino

Nel match tra Bologna e Genoa, il Grifone chiude in bellezza il campionato battendo i felsinei 3-1, tra emozioni e spettacolo. La vera novit√† √® Lorenzo Venturino, classe 2006, che si accende al Dall'Ara, dimostrando talento e promettendo un futuro radioso nel firmamento rossobl√Ļ. Una serata memorabile per il Genoa, con una stella nascente che brilla forte.

C'√® una nuova stellina che brilla nel firmamento rossoblu, si chiama Lorenzo Venturino, √® nato nel 2006 e si √® acceso¬†oggi al Dall'Ara nell'ultima di campionato tra Bologna e Genoa. Il Grifone chiude in bellezza il proprio campionato battendo i felsinei 3-1 grazie da un primo tempo spettacolare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Bologna-Genoa 1-3, il Grifone chiude in bellezza e scopre Venturino

Altre letture consigliate

Dopo 13 anni dal terribile sisma si chiude in Emilia lo stato di emergenza

Dopo 13 anni dal devastante terremoto del 2012, in Emilia-Roromagna si conclude ufficialmente lo stato di emergenza.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30

Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Bologna 1 - GENOA 3 (KHARJA, SCULLI, di vaio, ZAPATER) 04/10/2009

Video Bologna 1 - GENOA 3 (KHARJA, SCULLI, di vaio, ZAPATER) 04/10/2009 Video Bologna 1 - GENOA 3 (KHARJA, SCULLI, di vaio, ZAPATER) 04/10/2009

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna-Genoa 1-3, il Grifone chiude in bellezza e scopre Venturino

Secondo genovatoday.it: Il Bologna è in vacanza, il Genoa no e lo travolge. La vittoria è netta e meritata con il giovanissimo Venturino a prendersi la scena ...

Serie A, Bologna-Genoa 1-3: Venturino-show, tris del Grifone al Dall'Ara

Segnala msn.com: Il Bologna va al piccolo trotto nel primo tempo e viene punito: Vitinha apre le danze, doppietta del Primavera. Orsolini chiude i giochi sul 3-1 ...