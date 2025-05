Bologna-Genoa 0-2 Gol di Vitinha e Venturino | La diretta del match

Inizia il match tra Bologna e Genoa: Vitinha e Venturino segnano per i padroni di casa, mentre Vieira introduce alcune novità di formazione, tra cui il debutto da titolare di Venturino. Il centrocampo vede un nuovo volto con Onana, potenzialmente riscattato dal Besiktas a giugno. La partita si gioca al Dall’Ara, con emozioni e speranze da entrambe le parti.

Per il match del Dall'Ara, Patrick Vieira presenta un po' di novità di formazione. A centrocampo rifiata Frendrup, l'allenatore dà una chance a Onana, che a giugno potrebbe essere riscattato dal Besiktas. Prima volta da titolare per Venturino, ala classe 2005 di Arenzano

