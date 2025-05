Bologna festa con sconfitta | il Genoa vince con Venturino

La stagione del Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata contro il Genoa, mentre i padroni di casa festeggiano la conquista della Coppa Italia. Nonostante l'atmosfera di festa, gli ospiti di Venturino sfoderano una prestazione convincente, vincendo 3-1 al Dall'Ara. Una giornata di emozioni contrastanti per i tifosi rossoblù.

Si chiude con una sconfitta la stagione del Bologna. La squadra di Italiano, nel giorno della festa allo stadio per la vittoria della Coppa Italia, ha perso 3-1 in casa contro il Genoa nel match valido per la 38a giornata di Serie A. Vitinha porta avanti gli ospiti al 18', poi sale in cattedra il baby classe 2006 Venturino, che firma una doppietta tra il 26' e il 43'. Nella ripresa Orsolini accorcia le distanze al 19' con un tiro al volo di Orsolini, ma il risultato non cambia più. Gli emiliani restano così fermi a 62, all'ottavo posto, mentre i liguri avanzano a 43 punti.

Bologna-Genoa, valida per la 38ª giornata di Serie A, è una sfida ricca di entusiasmo e gol, con il Bologna in festa dopo la conquista della Coppa Italia e la qualificazione in Europa League.

Il Bologna si congeda dal campionato con una sconfitta 1-3 contro il Genoa all'ultima partita al Dall'Ara.

Bologna ancora in festa, ma il Genoa conquista una vittoria impressionante con un debutto da sogno per Venturino, autore di una doppietta da titolare.

Si chiude con una pesante sconfitta casalinga la grande stagione del Bologna. La squadra di Italiano è ancora con la testa ai festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, e il Genoa ne ...

L'ultima giornata della Serie A doveva rappresentare una festa per la Coppa Italia e la conquista dell'Europa League, per il Bologna, invece consegna ai felsinei una durissima sconfitta 1-3 contro il ...

Il clima di festa non è bastato a smorzare la delusione. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Genoa, Riccardo Orsolini ha parlato con franchezza ai microfoni di Dazn, esprimendo tutta la sua rabbia per ...

