Bologna ancora in festa e il Genoa stravince | debutto da sogno per Venturino

Bologna ancora in festa, ma il Genoa conquista una vittoria impressionante con un debutto da sogno per Venturino, autore di una doppietta da titolare. La squadra di Italiano si sveglia troppo tardi, chiudendo una stagione negativa con una pesante sconfitta casalinga. Un finale amaro per i felsinei, già impegnati nei festeggiamenti per altri successi.

Il diciottenne realizza una doppietta alla prima da titolare in Serie A. La squadra di Italiano si sveglia quando è ormai troppo tardi Si chiude con una pesante sconfitta casalinga la grande stagione del Bologna. La squadra di Italiano è ancora con la testa ai festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, e il Genoa ne approfitta. La formazione di Vieira dilaga e chiude il match già nel primo tempo. Bologna ancora in festa e il Genoa stravince: debutto da sogno per Venturino (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bologna ancora in festa e il Genoa stravince: debutto da sogno per Venturino

