Bologna accoglie 5 famiglie palestinesi

Nella notte tra venerdì e sabato, Bologna ha accolto cinque famiglie palestinesi, portando a 20 il numero di persone, tra cui 12 minori. Arrivate per motivi sanitari, queste famiglie si ricongiungono con parenti già ospitati dal Comune, rafforzando il sostegno della città alle persone in cerca di protezione e assistenza.

Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle ore 3, sono arrivate in città cinque famiglie palestinesi, per un totale di 20 persone, tra cui 12 minori. I nuovi arrivati si ricongiungeranno con i familiari già accolti nei mesi scorsi dal Comune di Bologna per motivi sanitari. Registrati alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Bologna accoglie 5 famiglie palestinesi

