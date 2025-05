Bollate colpo di sonno | sbanda e si schianta prima del funerale

A Bollate, una donna di 58 anni ha perso il controllo del suo SUV pochi minuti prima di un funerale, probabilmente a causa di un colpo di sonno. L'incidente, avvenuto alle 16:45 di mercoledì, ha causato uno schianto sul ciglio della strada. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio evidenzia i pericoli della stanchezza alla guida.

Bollate, colpo di sonno: sbanda e si schianta due minuti prima che passi il funerale. Intorno alle 16.45 di mercoledì una 58enne bollatese, mentre era alla guida del suo Suv Kia Sportage, probabilmente a causa di un colpo di sonno forse dovuto ai pesanti turni di lavoro, perdeva il controllo del veicolo mentre da via . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Romanengo, l’auto sbanda e finisce dentro il canale: Cristiano Schiavini, 59 anni, muore sul colpo

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Romanengo oggi, 13 maggio 2025, quando Cristiano Schiavini, 59 anni, ha perso la vita sul colpo dopo che la sua auto è sbandata, finendo nel canale a lato della provinciale 20.

Forse un colpo di sonno e l'auto finisce fuori strada: a bordo 4 ragazzi

Nella prima mattinata di domenica, un incidente stradale ha coinvolto quattro giovani a Gardone Riviera.

Isola dei Famosi, Addii a Cascata e un Colpo di Sonno: Cosa è Successo in Studio?

Durante l'ultima puntata de "L'Isola dei Famosi", sono stati registrati diversi addii: Cascata e un colpo di sonno hanno scosso lo studio.

