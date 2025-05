Boldrini Pd | Piccola struttura ma i detenuti sono il doppio

Durante una visita alla Casa circondariale di Grosseto, ho constatato come, nonostante la piccola dimensione, i detenuti siano il doppio della capienza regolamentare. La struttura, come molte altre in Italia, deve affrontare evidenti criticitĂ legate al sovraffollamento e alle condizioni di vita, mettendo in evidenza le sfide del sistema penitenziario nazionale.

"Ho visitato la Casa circondariale di Grosseto per verificare le condizioni sia dell’istituto sia dei detenuti. Pur essendo una struttura piccola, soffre dei problemi di tutto il sistema carcerario italiano. Su una capienza regolamentare di 15 persone, al momento sono ne sono detenute 26 che in alcune circostanze diventano 30". Ha iniziato così Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, dopo la visita al carcere di via Saffi, a Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boldrini (Pd): "Piccola struttura ma i detenuti sono il doppio"

