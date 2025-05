Blackout in Costa Azzurra salta l’elettricità nel giorno della finale del Festival di Cannes La polizia | Atto doloso a fuoco una cabina – Il video

Una vasta interruzione di corrente ha colpito la Costa Azzurra, inclusa Cannes, nel giorno della finale del Festival di Cannes. La polizia ha sospettato un atto doloso, appurando che una cabina elettrica è stata data alle fiamme, come si vede nei video. L’incidente ha causato il blackout, disturbando uno degli eventi più attesi dell’anno.

Una vasta interruzione di corrente elettrica ha colpito a partire dalle 10 di questa mattina la regione francese delle Alpi Marittime, in particolare nella zona occidentale. Si tratta dell’area della Costa Azzurra in cui si trova anche Cannes, dove è in corso la 78esima edizione del Festival del cinema di cui proprio questa sera è in programma la serata finale. Alle ore 12, secondo quanto riporta la prefettura regionale, 160mila edifici risultavano a corto di energia elettrica. I servizi relativi «lavorano al momento a ristabilire la situazione», aggiungono le autorità. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Blackout in Costa Azzurra, salta l’elettricità nel giorno della finale del Festival di Cannes. La polizia: «Atto doloso, a fuoco una cabina» – Il video

Blackout a Cannes, in costa Azzurra manca la corrente: proiezioni interrotte a poche ore dalla cerimonia di chiusura

Un blackout improvviso ha colpito Cannes e altre città della Costa Azzurra, interrompendo le proiezioni cinematografiche a poche ore dalla cerimonia di chiusura del festival, prevista per sabato 24 maggio.

