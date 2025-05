Blackout colpisce Cannes durante il Festival | cerimonia di chiusura salva grazie a generatori

A poche ore dalla cerimonia di chiusura del 78º Festival di Cannes, la città e i suoi dintorni sono stati colpiti da un blackout, lasciando al buio negozi, hotel e locali. La situazione è stata risolta grazie a generatori di emergenza, che hanno permesso di salvare anche la cerimonia finale. Un episodio inatteso che ha sconvolto l’atmosfera glamour della celebre rassegna cinematografica.

A poche ore dalla cerimonia di chiusura del 78mo Festival di Cannes la cittadina della costa azzurra e luoghi limitrofi come Antibes sono da ore al buio. Un blackout è in corso in tutta la zona rendendo inaccessibili negozi, ristoranti e gli stessi hotel affollati di turisti e festivalieri. Il Palais du festival che ha un generatore elettrico autonomo al momento funziona e la cerimonia per la Palma d'oro dovrebbe funzionare regolarmente. "Il Palais des Festivals - spiega una nota del Festival di Cannes - è passato a un'alimentazione elettrica indipendente, consentendo a tutti gli eventi e le proiezioni programmati, compresa la cerimonia di chiusura, di svolgersi come previsto e in condizioni normali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Blackout colpisce Cannes durante il Festival: cerimonia di chiusura salva grazie a generatori

Blackout telefonico in Spagna, interrotto anche servizio di emergenza del 112: “Guasto durante aggiornamenti”

In Spagna, poche settimane dopo il blackout elettrico, si verificano nuovi disagi a causa di un grave guasto alla linea telefonica durante aggiornamenti.

Cannes 2025: Elle Fanning durante la conferenza stampa spiega come sia cresciuta in quanto attrice

Durante la conferenza stampa di Cannes 2025, Elle Fanning ha condiviso come la sua crescita come attrice si rifletta nel suo percorso, già iniziato con film come The Neon Demon e L’inganno.

Blackout a Cannes, in costa Azzurra manca la corrente: proiezioni interrotte a poche ore dalla cerimonia di chiusura

Un blackout improvviso ha colpito Cannes e altre città della Costa Azzurra, interrompendo le proiezioni cinematografiche a poche ore dalla cerimonia di chiusura del festival, prevista per sabato 24 maggio.

Haiti, un mese dopo Matthew: la minaccia di una grande carestia - world

Video Haiti, un mese dopo Matthew: la minaccia di una grande carestia - world Video Haiti, un mese dopo Matthew: la minaccia di una grande carestia - world

