Blackout a Cannes nel giorno della cerimonia di chiusura

Il 24 maggio 2025 Cannes si è svegliata senza energia, poche ore prima della cerimonia di chiusura del Festival. Con negozi chiusi, traffico caotico e connessioni instabili, la città si trova nel caos, lasciando spettatori e residenti inaspettatamente privi di luci e comunicazioni in un momento cruciale dell'evento.

Black out a Cannes a poche ore dalla cerimonia di chiusura del Festival. Dalla mattina di sabato 24 maggio 2025, la maggior parte della cittadina è senza energia elettrica. Diversi negozi sono chiusi e molte attività sono bloccate, con internet che funziona a singhiozzo. Caos anche in strada, dato che non funzionano i semafori, e problemi sulle linee telefoniche. Chi era in sala a vedere alcune proiezioni nell’ambito della kermesse cinematografica è stato fatto uscire a causa della sospensione forzata delle visioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Blackout a Cannes nel giorno della cerimonia di chiusura

Leggi anche questi approfondimenti

Blackout a Cannes, in costa Azzurra manca la corrente: proiezioni interrotte a poche ore dalla cerimonia di chiusura

Un blackout improvviso ha colpito Cannes e altre città della Costa Azzurra, interrompendo le proiezioni cinematografiche a poche ore dalla cerimonia di chiusura del festival, prevista per sabato 24 maggio.

Blackout in Costa Azzurra, salta l’elettricità nel giorno della finale del Festival di Cannes. La polizia: «Atto doloso, a fuoco una cabina» – Il video

Una vasta interruzione di corrente ha colpito la Costa Azzurra, inclusa Cannes, nel giorno della finale del Festival di Cannes.

Blackout colpisce Cannes durante il Festival: cerimonia di chiusura salva grazie a generatori

A poche ore dalla cerimonia di chiusura del 78º Festival di Cannes, la città e i suoi dintorni sono stati colpiti da un blackout, lasciando al buio negozi, hotel e locali.

10 WORST DRESSED AT THE CANNES FILM FESTIVAL 2025! (OPENING CEREMONY)

Video 10 WORST DRESSED AT THE CANNES FILM FESTIVAL 2025! (OPENING CEREMONY) Video 10 WORST DRESSED AT THE CANNES FILM FESTIVAL 2025! (OPENING CEREMONY)

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maxi blackout a Cannes e nel sud-est della Francia

Come scrive msn.com: Senza elettricità 160mila abitazioni, problemi per lo svolgimento del Festival del Cinema. L’interruzione della corrente determinata da un incendio, probabilmente doloso, in una cabina di distribuzion ...

Cannes senza corrente per un blackout, il festival in difficoltà nella serata finale. «Probabile gesto doloso»

Riporta msn.com: Blackout a Cannes, in costa Azzurra manca la corrente da qualche ora: proiezioni interrotte a poche ore dalla cerimonia di chiusura di oggi, sabato 24 maggio. Anche altre città ...

Cannes senza corrente per un blackout, gente in strada. Il festival in difficoltà nella serata finale

Lo riporta msn.com: Blackout a Cannes, in costa Azzurra manca la corrente da qualche ora: proiezioni interrotte a poche ore dalla cerimonia di chiusura di oggi, sabato 24 maggio. Anche altre città ...