Blackout a Cannes 160 mila case al buio e festival in tilt

Un blackout ha colpito Cannes, lasciando senza corrente circa 160 mila case, con negozi chiusi e cittadini in strada. Il festival è stato compromesso e le cause dell'interruzione energetica sono ancora sconosciute. L'evento ha acceso preoccupazioni e disagi in tutta la città , mentre le autorità indagano sull'accaduto.

Da stamattina mezza cittadina è senza corrente elettrica, negozi sbarrati e molti cittadini per strada. La causa è ancora da accertare L'articolo Blackout a Cannes, 160 mila case al buio e festival in tilt proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Blackout a Cannes, 160 mila case al buio e festival in tilt

Blackout a Cannes, in costa Azzurra manca la corrente: proiezioni interrotte a poche ore dalla cerimonia di chiusura

Un blackout improvviso ha colpito Cannes e altre città della Costa Azzurra, interrompendo le proiezioni cinematografiche a poche ore dalla cerimonia di chiusura del festival, prevista per sabato 24 maggio.

Cannes senza corrente per un blackout, il festival in difficoltà nella serata finale. «Probabilmente doloso»

A Cannes, un blackout improvviso ha interrotto il prestigioso festival cinematografico, lasciando senza luce la costa azzurra e creando tensione a poche ore dalla cerimonia di chiusura.

Maxi blackout a Cannes e nel sud-est della Francia

Cannes e il sud-est della Francia sono rimasti al buio a causa di un blackout che dalle 10 colpisce oltre 160mila abitazioni.

FLASH: Blackout a Cannes: gente in strada in preda al caos. Il festival rischia di saltare nella serata finale

Come scrive affaritaliani.it: Un blackout diffuso ha colpito le Alpi Marittime occidentali, lasciando gran parte di Cannes senza corrente proprio poche ore prima della cerimonia di chiusura del Festival di Cannes. L’interruzione ...

Francia, grave black out nelle Alpi Marittime: interrotto anche il Festival di Cannes

Scrive tg.la7.it: Un grave blackout ha colpito stamane le Alpi Marittime in Francia, lasciando almeno 160.000 abitazioni senza elettricità. Persino il Festival di Cannes ha dovuto interrompere le proiezioni nella ...