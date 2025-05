Blackout a Cannes 160 mila case al buio e festival in tilt | ipotesi di gesto doloso

Un blackout di vasta portata ha colpito Cannes, lasciando al buio 160 mila abitazioni e paralizzando il festival. La causa, ancora da chiarire, potrebbe essere un incendio doloso notturno in una cabina ad alta tensione a Tanneron. Mezza cittadina si trova senza corrente, negozi sono chiusi, e molti cittadini sono in strada a causa dell’emergenza.

