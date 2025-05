Black-out nella zona industriale Decine di aziende restano al buio

Un blackout di diverse ore ha interessato la zona industriale di Città di Castello, coinvolgendo oltre 100 utenze e causando numerosi disservizi alle aziende locali. Il guasto alla linea di bassa tensione, verificatosi attorno alle 13:30, ha compromesso il regolare svolgimento delle attività produttive, evidenziando le criticità di un'infrastruttura energetica fragile.

Oltre cento utenze nell’area della zona industriale di Città di Castello sono state interessate ieri da un guasto alla linea di bassa tensione che si è prolungato per alcune ore creando svariati disservizi al regolare proseguo delle attività. Un primo guasto si è verificato attorno alle ore 13,30 con circa 80 utenze sganciate e rimaste prive di alimentazione; un secondo guasto alle 14,30 in un’area vicina alla precedente, con un’altra trentina di utenze interessate. Disagi per uffici e attività lavorative sono stati registrati nell’arco del pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Black-out nella zona industriale. Decine di aziende restano al buio

