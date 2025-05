Black out elettrico in Francia 160mila case senza luce | c’è la pista dell’incendio doloso

Un blackout elettrico ha colpito 160.000 case nella regione occidentale delle Alpi Marittime, in Francia, con sospetti di incendio doloso. La prefettura ha diffuso la notizia su X, mentre l'operatore Rte lavora per ripristinare l'energia elettrica. La causa dell’interruzione rimane in fase di indagine, alimentando il sospetto di un atto doloso.

Black out elettrico nella regione occidentale delle Alpi Marittime in Francia. La notizia diffusa dalla prefettura su X. L’operatore francese (Rte), secondo quanto riportano i media, stima che 160.000 abitazioni siano senza elettricità e stanno lavorando per il ripristino la situazione. Secondo fonti della gendarmeria, come riporta Le Monde, guasto causato da un incendio, probabilmente di origine doloso, scoppiato la notte scorsa in una sottostazione ad alta tensione di Tanneron. Senza energia elettrica anche la Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Black out elettrico in Francia, 160mila case senza luce: c’è la pista dell’incendio doloso

