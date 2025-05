Billy Joel | Ho un disturbo neurologico Compromessi udito e vista Cancellati i concerti

Billy Joel ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi concerti a causa di un problema di salute, legato a un disturbo neurologico che compromette udito e vista. Questa notizia ha suscitato grande dispiacere tra fan e appassionati di musica, che da oltre 50 anni seguono con affetto la sua carriera. Il cantante ha condiviso il suo aggiornamento tramite un comunicato ufficiale.

Billy Joel ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi concerti a causa di un problema di salute. Una notizia che lascia un grosso dispiacere nel mondo della musica e i milioni di fan che, da oltre mezzo secolo, seguono con affetto e ammirazione la sua carriera. Con un comunicato condiviso tramite i suoi canali ufficiali, il cantautore ha raccontato di aver ricevuto una diagnosi di idrocefalo a pressione normale (PH), un disturbo neurologico che ha già iniziato a impattare su alcune delle sue funzioni sensoriali fondamentali per chi – come lui – ha fatto del pianoforte e delle parole una forma d'arte capace di scuotere il mondo intero.

