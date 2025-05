Billy Joel costretto a fermarsi | cancellati tutti i concerti per un grave disturbo cerebrale

Billy Joel ha annullato tutte le sue date di concerti future, inclusa una tournée prevista negli Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, a causa di un grave disturbo cerebrale chiamato idrocefalo normoteso. L’artista ha comunicato la decisione in una dichiarazione ufficiale, evidenziando la necessità di priorizzare la salute e il recupero.

Billy Joel ha cancellato tutti i concerti in programma, inclusa una tournée su larga scala prevista per quest’anno e il prossimo negli Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, a causa di un disturbo cerebrale noto come idrocefalo normoteso. Lo ha annunciato l’artista stesso in una dichiarazione diffusa oggi. «Questa condizione è stata aggravata dalle recenti esibizioni dal vivo, causando problemi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Billy Joel costretto a fermarsi: cancellati tutti i concerti per un grave disturbo cerebrale

