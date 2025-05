Bilancio in ordine | priorità a scuola anziani e opere pubbliche

Il sindaco di Loreggia, Manuela Marangon, ha presentato il bilancio 2024, privilegiando scuola, anziani e opere pubbliche. Con un avanzo di 1,7 milioni di euro, il bilancio garantisce risorse per servizi fondamentali e investimenti, assicurando un futuro stabile e incentrato sulle priorità della comunità, tra cui il benessere degli anziani e la crescita educativa.

Il sindaco di Loreggia Manuela Marangon ha fatto il punto sulle finanze comunali di Loreggia. «Il bilancio 2024 registra un avanzo di 1,7 milioni di euro di questi 674.447,23 euro vengono accantonati a garanzia dell'Ente, per esempio in caso di mancati introiti, 340.925,26 sono vincolati per.