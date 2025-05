Bike Night Emilia-Romagna e Bike Night Ferrara City | orari e percorsi per pedalare insieme di notte

La Bike Night Emilia-Romagna e Ferrara si svolgerà tra sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, offrendo un percorso di 100 km pianeggianti da Ferrara al mare. Partenza dal Listone a mezzanotte, con tre punti di ristoro lungo il cammino, e arrivo in spiaggia all’alba. L’evento celebra la passione per la bici, permettendo di pedalare insieme di notte in un’atmosfera unica e suggestiva.

Bike Night Emilia-Romagna e Bike Night Ferrara City: orari e percorsi per pedalare insieme di notte

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno torna la Bike Night Emilia-Romagna e Ferrara City 2025: un’escursione notturna di 100 km da Ferrara al mare, con partenza a mezzanotte dal Listone e arrivo all’alba sulla spiaggia.

