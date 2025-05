Bijol Inter il difensore a sorpresa | Futuro all’Udinese? Sinceramente no! Vorrei fare uno step…

Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, si toglie dai giochi per un possibile trasferimento all'Inter, affermando di voler fare uno step avanti nella carriera. In un’intervista a Telefriuli, il giocatore ha parlato delle sue ambizioni future e delle stagioni passate, lasciando intendere di non voler rimanere ancora a lungo con i friulani.

Bijol Inter, il difensore a sorpresa: «Futuro all’Udinese? Sinceramente no! Vorrei fare uno step.» Le parole del difensore, obiettivo nerazzurro. Jaka Bijol ha parlato a Telefriuli della stagione dell’ Udinese e delle sue aspettative per il futuro. Il difensore è infatti nel mirino di diverse big, tra cui l’ Inter. FUTURO – «Se mi vedo ancora in bianconero? Sinceramente no. Vorrei fare uno step avanti, vorrei crescere ancora, vorrei una nuova avventura. In Italia o all’estero? Vediamo come vanno le cose». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bijol Inter, il difensore a sorpresa: «Futuro all’Udinese? Sinceramente no! Vorrei fare uno step…»

