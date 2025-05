Bijol confessa | Lascerò l’Udinese voglio crescere ancora! Inter tra le ipotesi

Jaka Bijol ha annunciato di voler lasciare l’Udinese per crescere ulteriormente, con l’Inter tra le possibili destinazioni. Il centrocampista sloveno, spesso accostato ai nerazzurri, ha dichiarato chiaramente di voler proseguire la propria carriera altrove, aprendo così nuovi scenari di mercato e alimentando le voci sulle sue prossime destinazioni.

Jaka Bijol ha parlato in maniera netta del suo futuro, escludendo di voler proseguire la sua esperienza all'Udinese. Di seguito le parole di un calciatore spesso accostato all'Inter. IL COMMENTO – Jaka Bijol si è così pronunciato alle frequenze di Telefriuli in merito al suo futuro all'Udinese: «La stagione è stata buona, abbiamo fatto ottime partite. Alla fine abbiamo abbassato un po' il livello, si poteva fare qualcosa di più. Non so dire perché lo abbiamo fatto, si tratta di una bella domanda a cui non so dare una risposta.