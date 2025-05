Bijol allo scoperto | Non mi vedo più all’Udinese vorrei fare il salto di qualità Italia o estero? Ecco la mia preferenza

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, si apre sul suo futuro: non più convinto di rimanere con i friulani, mira a fare il salto di qualità, preferibilmente in Italia o all’estero. In un'intervista a Telefriuli, Bijol esprime ambizioni di crescita e svela di essere nel mirino di grandi club, lasciando intravedere un riscatto importante nel prossimo mercato estivo.

Le parole di Jaka Bijol, difensore centrale dell'Udinese, sul suo futuro con il club friulano in vista del calciomercato. Tutti i dettagli Jaka Bijol ha parlato a Telefriuli della stagione dell'Udinese e delle sue aspettative per il futuro. Il difensore è infatti nel mirino di diverse big, tra cui l'Inter. FUTURO – «Se mi vedo ancora in bianconero?

