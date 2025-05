Bersaglieri in festa inaugura ufficialmente il Nucleo di Protezione Civile locale

Il 25 maggio a Portomaggiore si celebra un momento di grande valore civico e patriottico, con l’inaugurazione ufficiale del Nucleo di Protezione Civile della Sezione ANB locale. Un traguardo storico, simbolo di collaborazione e solidarietà, che rafforza il legame tra i Bersaglieri e la comunità, consolidando il ruolo fondamentale della Protezione Civile nel territorio.

Si tratta di un traguardo storico: è infatti il primo nucleo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Bersaglieri in festa, inaugura ufficialmente il Nucleo di Protezione Civile locale

