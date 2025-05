Bersaglieri in festa inaugura ufficialmente il Nucleo di Protezione Civile locale

Il 25 maggio a Portomaggiore si inaugura ufficialmente il Nucleo di Protezione Civile della Sezione Anb dei Bersaglieri, segnando un’importante tappa civica e patriottica. Questo evento rappresenta il primo nucleo di protezione civile istituito dalla sezione locale dei Bersaglieri, rafforzando il ruolo di solidarietà e tutela nel territorio. La cerimonia celebra l’impegno civico e la collaborazione tra associazioni e comunità per la gestione delle emergenze.

Sarà una domenica dal profondo significato civico e patriottico quella del 25 maggio, quando a Portomaggiore verrà ufficialmente inaugurato il Nucleo di Protezione Civile della Sezione Anb (Associazione Nazionale Bersaglieri) locale. Si tratta di un traguardo storico: è infatti il primo nucleo.

Il 25 maggio a Portomaggiore si celebra un momento di grande valore civico e patriottico, con l’inaugurazione ufficiale del Nucleo di Protezione Civile della Sezione ANB locale.

