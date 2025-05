Bergonzoni esercitazione contro le guerre

L'esercitazione di Bergonzoni contro le guerre invita a riflettere sulla tragicità e l'indifferenza che troppo spesso caratterizzano il nostro atteggiamento. Con parole forti, si chiede di trasformare il dolore in azione, di non restare spettatori passivi ma protagonisti, pronti a reagire e a non dimenticare chi soffre, affinché la guerra non diventi mai solo un’eco lontana.

"Vorrei che le nostre terminazioni nervose fossero collegate alla sterminazione di Gaza. Vorrei lasciare un respiro sospeso per chi non respira più. Non posso più accettare che tutti restino spettatori – o, peggio, “aspettattori“: aspettiamo solo che la tragedia arrivi vicino a noi per sentirla davvero". Da questo bisogno nasce l’ Esercitazione di immedesimazione ideata da Alessandro Bergonzoni: un allarme sonoro, seguito da due minuti di spiegazione, per far provare – anche solo per un istante – ciò che a Gaza è quotidiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bergonzoni, esercitazione contro le guerre

Contenuti che potrebbero interessarti

Street art contro le guerre: il Duomo di Firenze demolito \ FOTONOTIZIA

A Firenze, un'imponente opera di street art di Noone è apparsa recentemente sui muri della città, rappresentando il Duomo demolito per simboleggiare le atrocità delle guerre.

Protesta a Briosco contro l'esercitazione militare: "Fuori i militari da scuole, boschi, città"

Giovedì sera 22 maggio, circa ottanta manifestanti si sono radunati davanti alla scuola di Briosco per protestare contro l'arrivo di oltre 160 militari italiani e stranieri.

Sirena antiaerea come a Gaza: Alessandro Bergonzoni lancia l’esercitazione di immedesimazione

Alessandro Bergonzoni invita a riflettere sull'indifferenza e sulla violenza attraverso l'immaginaria “sirena antiaerea come a Gaza”, lanciando un’esercitazione di immedesimazione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sirena antiaerea come a Gaza: Alessandro Bergonzoni lancia l’esercitazione di immedesimazione; Sos Gaza, da Bergonzoni 'un'esercitazione di immedesimazione'; Alessandro bergonzoni lancia un'esercitazione sonora per far vivere la guerra di gaza e altre crisi internazionali; Sirena antiaerea come a Gaza | Alessandro Bergonzoni lancia l’esercitazione di immedesimazione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sos Gaza, da Bergonzoni "un'esercitazione di immedesimazione"

Si legge su msn.com: "Attenzione! Esercitazione di immedesimazione col popolo di Gaza e con tutte le guerre, anche quelle che non ci fanno vedere": è l'appello sonoro che l'attore bolognese Alessandro Bergonzoni ha regist ...

Sirena antiaerea come a Gaza: Alessandro Bergonzoni lancia l’esercitazione di immedesimazione

Segnala msn.com: L’idea del paroliere bolognese: un allarme sonoro in scuole, atenei, comunità, chiese, cinema, teatri e stabilimenti balneari per far provare ciò che in guerra è quotidiano: “Non posso più accettare c ...

Alessandro bergonzoni lancia un’esercitazione sonora per far vivere la guerra di gaza e altre crisi internazionali

Come scrive gaeta.it: Alessandro Bergonzoni propone un’esercitazione sonora per far comprendere la paura della guerra a Gaza, sostenuta dal Comune di Bologna, che ne valuta l’uso in spazi pubblici per aumentare la consapev ...