Benevento a lutto per la morte di Francesco Pio niente festeggiamenti per il Napoli

Benevento è in lutto per la triste perdita di Francesco Pio, giovane promessa del calcio di appena 17 anni. La città e il mondo dello sport si fermano, mostrando rispetto e solidarietà. Durante la partita del Napoli, nessun festeggiamento: un silenzio collettivo che testimonia il dolore e la vicinanza di tutta la comunità.

Lutto per la morte di un 17enne giovane promessa del calcio: Benevento resta in silenzio durante la partita del Napoli e alla vittoria azzurra. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Benevento a lutto per la morte di Francesco Pio, niente festeggiamenti per il Napoli

