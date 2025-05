Benetton Rugby Jadin Kingi torna a casa | giocherà a Treviso fino al 2027

Il Benetton Rugby è lieto di annunciare il ritorno di Jadin Kingi, che vestirà la maglia dei Leoni fino al 2027, con possibilità di proroga fino al 2028. Il terza linea, proveniente dall’estero, rafforzerà il pack della squadra a partire dalla prossima stagione, portando entusiasmo e esperienza nel progetto biancoverde.

