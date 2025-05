Benessere artigianato e musica nel cuore del borgo | a Calendasco arriva Starbene

Benessere, artigianato e musica si fondono nel cuore del borgo di Calendasco con "Starbene". Un'intera giornata dedicata al benessere psicofisico, dove si possono provare gratuitamente diverse tecniche e trattamenti. In piazza, un mercato di artigianato e prodotti a chilometro zero, accompagnato da stand gastronomici. La serata si concluderà con il concerto dei Tasti Neri alle 19:30, promettendo un evento ricco di emozioni e scoperte.

Un’intera giornata per provare gratuitamente tecniche, discipline e trattamenti del benessere psicofisico. Con mercato dell’artigianato e dei prodotti a chilometro zero in piazza, unito agli stand gastronomici. A chiudere il pomeriggio, alle ore 19,30, il concerto dei Tasti Neri. È il ricco... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it