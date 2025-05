Beautiful 25 05 2025 | conflitto tra Hope e Brooke su Thomas rivelazione su Eric e difesa di Logan

Il 25 maggio 2025, in Beautiful, Hope e Brooke si scontrano su Thomas, con tensioni crescenti. Viene rivelato qualcosa su Eric, che complica ulteriormente la situazione. Nel frattempo, Logan si impegna a difendere le proprie posizioni. La puntata mostra i conflitti personali e le contraddizioni dei personaggi, creando un clima di tensione e intrighi nel mondo delle famiglie Forrester e Spencer.

In questa puntata di Beautiful in onda il 25 maggio 2025, i protagonisti si troveranno nuovamente coinvolti in situazioni intricate, che metteranno in evidenza le contraddizioni e le lotte interiori dei personaggi. La tensione tra Hope e Brooke raggiungerĂ un nuovo apice e le scelte personali dei protagonisti saranno messe a dura prova.