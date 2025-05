Bayer Leverkusen ten Hag ha detto sì | cosa manca per chiudere

Dopo l'addio di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen, ora diretti dal Real Madrid, si muove il mercato degli allenatori. Ten Hag, reduce da ottime stagioni, ha dato il suo sì, ma manca ancora qualcosa per ufficializzare il, nuovo tecnico dei Leverkusen. Ecco le ultime novità sul possibile nome che guiderà il club nella prossima stagione.

Dopo l`addio di Xabi Alonso, che allenerà il Real Madrid a partire dal Mondiale per Club, il Bayer Leverkusen avrebbe scelto il nuovo tecnico:. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Altre letture consigliate

Bayer Leverkusen, ad un passo l’arrivo di Ten Hag: sarà il sostituto di Xabi Alonso, la situazione

Il Bayer Leverkusen sta orchestrando un importante cambio alla guida tecnica: Erik Ten Hag potrebbe sostituire Xabi Alonso, recentemente partito per il Real Madrid.

Cesc Fabregas verso l'addio al Como: Bayer Leverkusen in pole

Cesc Fabregas sembra avviarsi verso l'addio al Como, con il Bayer Leverkusen in pole position. Dichiarazioni ambigue e silenzi preoccupanti alimentano le indiscrezioni di mercato, facendo tremare i tifosi.

Como, c’è la scelta per il futuro di Fabregas: decisione presa sull’addio e la risposta al Bayer Leverkusen!

Cesc Fabregas ha preso una decisione significativa sul suo futuro, optando per rimanere alla guida del Como anche nella prossima stagione di Serie A.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bayer Leverkusen, ten Hag ha detto sì: cosa manca per chiudere

Secondo calciomercato.com: Dopo l`addio di Xabi Alonso, che allenerà il Real Madrid a partire dal Mondiale per Club, il Bayer Leverkusen avrebbe scelto il nuovo tecnico: Erik ten Hag. L`olandese.

Erik ten Hag is set to become the new manager of Bayer Leverkusen

Si legge su italpress.com: Erik Ten Hag's future could be on the Bayer Leverkusen bench. He has already worked in Germany as coach of Bayern Munich's reserve team ...

Bayer Leverkusen, ad un passo l’arrivo di Ten Hag: sarà il sostituto di Xabi Alonso, la situazione

Da calcionews24.com: Le ultime sul nuovo allenatore del Bayer Leverkusen, con Erik Ten Hag che potrebbe sostituire Xabi Alonso. Tutti i dettagli Novità importanti in casa Bayer Leverkusen dopo l’addio di Xabi Alonso, pass ...