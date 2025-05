Bayer Leverkusen ad un passo l’arrivo di Ten Hag | sarà il sostituto di Xabi Alonso la situazione

Il Bayer Leverkusen sta orchestrando un importante cambio alla guida tecnica: Erik Ten Hag potrebbe sostituire Xabi Alonso, recentemente partito per il Real Madrid. La squadra tedesca, in attesa di conferme ufficiali, si prepara a un nuovo capitolo con novità rilevanti in vista della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli sulla possibile transizione e il futuro allenatore del club.

Novità importanti in casa Bayer Leverkusen dopo l'addio di Xabi Alonso, passato al Real Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport De, il club tedesco sarebbe infatti ad un passo dall'accordo con Erik Ten Hag.

