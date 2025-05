Basket Olimpia Milano e Brescia vincono gara-4 contro Trento e Trieste e staccano il pass per le semifinali scudetto

Nella prima serata di playoff scudetto 2025, Olimpia Milano e Basket Brescia hanno conquistato la qualificazione alle semifinali, vincendo Gara 4 contro Trento e Trieste. Una prova di forza e determinazione che porta le squadre italiane a un passo dall’obiettivo, mentre domani si attende il futuro incontro tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Ecco i risultati delle emozionanti sfide di oggi.

Altra grande serata di basket quella completata da poco per le gare-4 dei playoff scudetto 2025 per la Serie A, in attesa di Reyer Venezia-Virtus Bologna in programma domani sera (bolognesi avanti 2-1 nella serie): ecco quanto accaduto quest'oggi sui parquet del Belpaese. L'Olimpia Milano non fallisce il primo match-point a disposizione per chiudere la pratica quarti di finale contro la Dolomiti Energia Trentino. I meneghini rispettano nuovamente il fattore campo vincendo gara-4 per 89-82 e staccano così il pass per la semifinale dove attendono la vincente tra Virtus Bologna e Reyer Venezia, con la possibile super-sfida tra le due corazzate del nostro basket che quest'anno non assegnerĂ il titolo come capitato nelle ultime stagioni.

