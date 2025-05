Basket femminile | Roseto promossa in Serie A1

Le Panthers Roseto, sponsorizzate ARAN Cucine, sono state promosse in Serie A1 femminile. Sotto la guida di Simone Righi, hanno vinto la finale battendo Costa Masnaga, con gara-2 76-66 dopo aver già conquistato gara-1 86-92. È un evento storico per la squadra abruzzese, che raggiunge così la massima serie nazionale, rappresentando un importante traguardo e motivo di orgoglio per il basket femminile locale.

Arriva la promozione in Serie A1 per le Panthers Roseto sponsorizzate ARAN Cucine. La squadra abruzzese, guidata in panchina da Simone Righi, conquista gara-2 dell'apposita finale battendo Costa Masnaga con il punteggio di 76-66 dopo che si era aggiudicata già gara-1 per 86-92. Non era mai successo che Roseto, storicamente nota per la squadra maschile, con un passato di rilievo in Serie A, avesse l'onore di poter giocare la massima serie femminile. Stavolta accade, dopo una stagione che non l'aveva sempre vista tra le grandi protagoniste.

