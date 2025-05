Barcola dopo la doppietta | Inter? Sappiamo che cosa fare!

Dopo la doppietta in finale di Coppa di Francia, Barcola si prepara a sfidare l'Inter in Champions League, mostrando di essere un elemento chiave per il PSG. Il giovane classe 2002 avvisa i nerazzurri, mentre i parigini, già campioni di Ligue 1, sognano il triplete. Una semifinale che promette spettacolo tra talento e ambizioni di gloria.

Barcola fa doppietta in finale di Coppa di Francia e si proietta alla finale di Champions League contro l’Inter. Il classe 2002 avvisa gli avversari nerazzurri. Il Psg ha fiducia e può ancora puntare al triplete, avendo vinto la Ligue 1 e stasera la coppa nazionale. AL PRIMO GOL – Barcola autentico protagonista di Psg-Reims, finale di Coppa di Francia. La squadra parigina, euro-avversaria dell’Inter in finale di Champions League, ha vinto 3-0 e Barcola ha realizzato una doppietta in appena diciotto minuti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Barcola dopo la doppietta: «Inter? Sappiamo che cosa fare!»

