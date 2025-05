banco bpm prepara ricorso al tar contro rinvio consob per offerta unicredit

Banco BPM prepara un ricorso al Tar del Lazio contro il rinvio di 30 giorni deciso dalla Consob sull'offerta di scambio di Unicredit. I legali della banca lavorano anche nel fine settimana per definire l'azione legale, che potrebbe essere presentata in breve tempo, evidenziando l'importanza strategica della posizione di Banco BPM nel contesto della partnership con Unicredit.

Sono al lavoro anche nel fine-settimana i legali di Banco Bpm per mettere a punto l'atteso ricorso al Tar del Lazio sul rinvio di 30 giorni concesso dalla Consob per l'offerta pubblica di scambio di Unicredit. Secondo quanto si apprende, l'iniziativa legale di Banco Bpm potrebbe giungere anche prima del consiglio di amministrazione convocato da tempo a Verona per il prossimo martedì 27 maggio. Unicredit ha ottenuto dalla Consob lo scorso 21 maggio il congelamento di un mese sull'offerta lanciata nei confronti di Banco Bpm per le incertezze dovute alla 'golden power' applicata dal governo, a cui ha chiesto la riapertura del procedimento con istanza di autotutela. 🔗 Leggi su Quotidiano.net