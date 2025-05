Banche Patuelli Con i tassi bassi possibile incremento di crediti deteriorati

Con i tassi d'interesse ai minimi storici, le banche affrontano un aumento del rischio di crediti deteriorati, soprattutto in assenza di stabilità nelle politiche economiche globali. Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, evidenzia come questa situazione possa portare a un incremento dei prestiti in sofferenza, sottolineando l'importanza di politiche economiche solide per contenere i rischi.

TRENTO (ITALPRESS) – Con i tassi bassi "la rischiosità del prestito è alta, quindi c'è una possibilità di nuovi incrementi di crediti deteriorati, soprattutto se non c'è una stabilità di politiche economiche prospettiche sulle due sponde dell'Atlantico". Lo afferma il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, al Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e da Trentino Marketing. In merito al cosiddetto risiko bancario, per Patuelli " non è un risiko perchè il risiko è un gioco. Quello che sta accadendo si chiama democrazia economica, ci sono autorità di vigilanza e di garanzia di ogni genere.

