Bambino non riesce più a respirare maestra gli salva la vita | Ma non sono un’eroina

Il 24 maggio 2025 a Perugia, una maestra ha salvato un bambino in difficoltà respiratoria durante la merenda. La sua prontezza e determinazione hanno fatto la differenza, permettendo al bimbo di respirare di nuovo. Non è un’eroina, ma un esempio di immediato sangue freddo e attenzione che può salvare una vita in situazioni critiche.

Perugia, 24 maggio 2025 – Ha salvato un bambino a scuola che non riusciva più a respirare. Lo ha visto in difficoltà, chiedeva aiuto durante il momento della merenda, e non ci ha pensato due volte. Una corsa contro il tempo. Lo ha tranquillizzato, poi gli ha praticato la manovra per la disostruzione appresa durante la formazione, ed è riuscita - grazie al supporto delle altre maestre - a evitare la tragedia. E oggi, a chi gli chiede se si sente un'eroina, risponde senza esitare: "No, ho fatto semplicemente il mio dovere".

