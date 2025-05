Bambini e cani tra affetto e responsabilità

Il rapporto tra bambini e cani è un connubio di affetto e responsabilità. Un animale può diventare un fedele amico, contribuendo alla crescita del piccolo, ma è fondamentale stabilire regole chiare per prevenire incidenti e favorire un legame sicuro e armonioso. Educare i bambini al rispetto e alla cura del cane è la chiave per una convivenza serena e positiva.

Tra bimbi e cani il rapporto è delicato: gli animali possono essere grandi amici dei piccoli umani la presenza di un quattrozampe in casa può aiutare nella crescita, ma la relazione va impostata in modo corretto per evitare problemi o incidenti, per cui diventa indispensabile educare i bambini a interagire correttamente con i cani, rispettandoli e comprendendone il linguaggio corporeo. La Protezione Animali Legnano organizzato, con il patrocinio del Comune, un incontro per martedì alle 18.30 a Palazzo Leone da Perego. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bambini e cani tra affetto e responsabilità

